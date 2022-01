James Webb : une autonomie de plus de 10 ans et l’ouverture du pare-soleil toujours en cours

Désormais éloigné de la Terre de quelques 700 000 km, James Webb est sur de bons rails. La phase de lancement quasi parfaite du Télescope Spatial (via une fusée Ariane 5), phase qui inclut les premières corrections de trajectoire devant permettre au JWST d’atteindre sans encombre le point de Lagrange 2, a permis d’économiser de grosses ressources en carburant. Cette sobriété aura bien sûr une influence positive sur l’autonomie globale du satellite. La NASA affirme ainsi être convaincue que James Webb pourra fonctionner pendant plus d’une dizaine d’années !

Au delà de cette très bonne nouvelle, les affaires courantes continuent pour le JWST. La NASA procède ce jour à l’ouverture du bouclier thermique (ou pare-soleil), et pour l’instant, tout se déroule comme dans un rêve avec 2 étapes déjà franchies sur les 5 prévues pour l’activation finale du pare-soleil. Bref, le JWST est pour l’instant un succès tonitruant, et ce malgré l’extrême complexité de l’ensemble des procédures à mettre en oeuvre avant l’activation du plus puissant des télescope spatiaux prévue durant le mois de juillet prochain.