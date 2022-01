Faillites en cascade en Chine suite à l’arrêt des validations de nouveaux jeux vidéo

La Chine semble vouloir la peau du jeu vidéo sur son sol, et cette fois, le National Press and Publication Administration (NPPA) s’est donné les moyens de ses ambitions. En effet, plus aucun nouveau jeu vidéo n’a été autorisé à être distribué en Chine depuis le mois de juillet 2021 !

Conséquence de cette stratégie drastique, qui s’ajoute déjà à un arsenal de contraintes assez effarant (notamment sur le nombre maximum d’heures de jeux pour les enfants et adolescents), de très nombreux studios de jeux chinois ont fermé leurs portes en quelques mois (le chiffre de 140 000 faillites est avancé), hormis bien sûr les gros studios qui développent aussi pour les marchés internationaux (Tencent en fait bien évidemment partie).

Après une phase d’ouverture vers le jeu vidéo et les produits technologiques en général (sur le marché intérieur), le gouvernement chinois semble plus que jamais convaincu du pouvoir néfaste du jeu vidéo. Pays hyper productiviste par essence, la Chine craindrait-elle que le jeu vidéo ne détourne la population des « bienfaits » du travail intensif ?