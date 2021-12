Intel cède ses activités SSD au sud-coréen SK Hynix

Confronté à la concurrence toujours plus rude d’AMD et des concepteurs de puces ARM, Intel dégraisse et se recentre toujours plus sur son coeur de métier, soit la conception de processeurs. La firme de Santa Clara vient de démarrer la cession de ses activités SSD à Solidigm, une filiale du sud-coréen SK Hynix. Ce transfert de division devrait s’étaler sur plusieurs étapes jusqu’en 2025.

Intel veut se recentrer sur et seulement sur la conception de processeurs capables de rivaliser avec les puces de ses principaux concurrents, AMD et Apple

Les deux firmes étaient en discussion depuis plus d’un an et ont attendu le feu vert des autorités de régulation avant de se mettre d’accord sur un plan de cession progressif dont le coût global est évalué à 9 milliards de dollars. Au terme de la cession, SK Hynix aura versé à Intel pas moins de 7 milliards de dollars.

La première étape de ce transfert concerne notamment la vente de l’usine chinoise de Dalian, qui produit des puces mémoire NAND.