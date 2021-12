James Webb : jusqu’ici, tout va bien…

« Jusqu’ici tout va bien, jusqu’ici tout va bien, mais le plus difficile, c’est d’arriver au point de Lagrange 2 » (si vous y voyez une référence à un film culte de Kassovitz, vous n’avez sans doute pas tort). Le JWST (James Webb Spatial Telescope) a été lancé sans encombres le 25 décembre, et en 4 jours déjà, plusieurs procédures particulièrement sensibles ont été activées… et toutes se sont soldées par un succès !

Ainsi, les panneaux solaires se sont correctement ouverts 1/2 heure seulement après la séparation avec le lanceur, et les ingénieurs au sol ont pu vérifier que la batterie du Telescope se rechargeait comme prévu. Cela signifie que l’engin dispose désormais d’une source d’énergie autonome. Un demi journée après le lancement, la NASA a effectué une première correction de trajectoire, qui là encore n’a posé aucun soucis particulier. Il a fallut ici activer SCAT (Secondary Combustion Augmented Thrusters), soit le réacteur du JWST pour repositionner le télescope sur sa nouvelle trajectoire.

Un jour après le lancement, l’antenne du JWST s’est déployée, là encore sans aucun incident notable. Cette dernière peut transmettre vers la Terre jusqu’à 28 Go de données scientifiques. L’antenne est parfaitement fonctionnelle indique la NASA. Dans la nuit du 27 au 28 décembre, rebelotte avec la seconde correction de trajectoire, qui n’aura pas duré plus de quelques minutes.

Et aujourd’hui ? Le James Webb Telescope est en train de déployer son bouclier thermique qui le protégera des puissants rayons du soleil (jusqu’à 125 degrés !), une opération prévue pour durer quelques jours. 10 jours après le lancement, il faudra encore songer à déployer le miroir secondaire, puis le miroir primaire au douzième jour. Ce sera ensuite au tour des 18 miroirs segmentés, à partir du 15ème jour après le décollage. Et ce n’est pas fini…