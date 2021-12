BigBug : premier trailer pour le film de S.F de Jean-Pierre Jeunet (Delicatessen)

Jean-Pierre Jeunet (Delicatessen, Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain, La Cité des Enfants Perdus, L’Extravagant voyage du jeune T.S Spivet) n’était plus retourné derrière une caméra depuis près de 9 ans. Heureusement pour le réalisateur français, Netflix a accepté son dernier projet de film de S.F (les financements en France étaient visiblement impossibles). BigBug raconte l’histoire d’un petit quartier résidentiel en France dans un avenir très lointain. Des robots sensés être au service de leur propriétaire commencent à n’en faire qu’à leur tête.



Le film dispose d’ un casting plutôt relevé (Isabelle Nanty, Dominique Pinon, Elsa Zylberstein, Stéphane de Groot), et le premier trailer nous dévoile tout ce que l’on est en droit d’attendre d’un film de Jeunet, c’est à dire une mise en scène à la fois ultra précise et très visuelle (le réalisateur est à ranger dans la même boîte à jouets qu’un Terry Gilliam ou un ) et un humour décalé à la limite du surréalisme. BigBug sera disponible sur Netflix le 11 février prochain.

Le synopsis du film:

Dans un quartier résidentiel tranquille, quatre robots domestiques décident soudain de retenir leurs maîtres en otages dans leur propre maison. Enfermés ensemble, une famille pas tout à fait recomposée, une voisine envahissante et son robot sexuel entreprenant sont donc obligés de se supporter dans une ambiance de plus en plus hystérique ! Car, à l’extérieur, les Yonyx, dernière génération d’androïdes, tentent de prendre le pouvoir. Tandis que la menace se rapproche, les humains se trompent, se jalousent, et se déchirent sous les yeux ahuris de leurs robots d’intérieur. Et si, au fond, c’étaient les robots qui avaient une âme… ou pas!