Instagram va redoubler d’efforts sur les vidéos et les Reels en 2022

Adam Mosseri, le patron d’Instagram, a pris la parole concernant l’évolution du réseau social en 2022. Il fait savoir que le groupe va repenser ce qu’Instagram sera l’année prochaine. Il y aura notamment un accent sur les vidéos et les Reels.

« Nous réfléchissons à qui nous sommes, à ce que nous valorisons et au type de changement que nous voulons apporter au monde », a déclaré Adam Mosseri. Il ajoute qu’Instagram veut en 2022 faire le nécessaire pour « consolider tous nos produits vidéo autour de Reels et continuer à développer ce produit ». Pour rappel, les Reels sont des vidéos verticales. Le système est une copie de TikTok.

Quant aux créateurs, Adam Mosseri déclare qu’Instagram mettra en place davantage d’outils de monétisation pour les aider à gagner leur vie. En outre, le responsable indique que le réseau social se concentrera sur la messagerie et la transparence en 2022.

Il note que le service va également doubler son travail sur les contrôles. Plus tôt ce mois-ci, Instagram a annoncé qu’il ajouterait des contrôles parentaux en mars. Une version du flux chronologique reviendra également l’année prochaine.

