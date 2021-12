Le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) a récemment sommé cinq sites pornographiques de bloquer leur accès aux mineurs, sous peine d’être bloqués en France par les opérateurs. Les sites en question avaient 15 jours pour se conformer aux demandes. L’un d’entre eux est TuKif et il a décidé de contre-attaquer.

La contre-attaque de TuKif

« Il apparaît discriminatoire et disproportionné de voir le CSA viser seulement 5 sites, dont TuKif, alors que des sites ayant un trafic substantiellement supérieur comme YouPorn n’ont fait l’objet à ce stade d’aucune mesure de la part du CSA », écrit TuKif dans un communiqué. Son gérant, qui se présente comme s’appelant Jérôme, a indiqué trouver « incompréhensible d’être parmi les seuls sites ciblés alors qu’il existe plusieurs centaines de sites en France ».

Au vu de la situation, TuKif a signalé au CSA 1 907 autres sites « oubliés ». En l’état, le CSA a seulement évoqué Pornhub, Xnxx, Xvidéos, TuKif et xHamster. TuKif veut que tout le monde soit concerné en cas de sanction et pas seulement cinq sites, rapporte Next Inpact.

Le site pornographique ajoute que l’Autorité de la concurrence a été également informée de la saisine du CSA. Il sollicite par ailleurs « la suspension de toute action contre (lui) dans l’attente d’une action visant l’ensemble des sites concernés pour éviter un déséquilibre significatif du marché et une distorsion de la concurrence à son détriment ».

La demande du CSA remonte au 13 décembre dernier. Un délai de 15 jours a été accordé pour bloquer l’accès aux mineurs. Le délai se termine donc aujourd’hui. Mais un petit délai supplémentaire peut techniquement être accordé parce que les sites doivent contacter le CSA par lettre et non par e-mail.