Yoko Taro annonce la fin des jeux NieR

Yoko Taro essaierait-il de briser la magie des fêtes ? Le mythique concepteur de jeu vidéo vient de faire l’annonce que personne n’attendait : les jeux de la saga et du lore NieR, c’est terminé ! Après Nier (à la base un spin-off de la série Drakengard), Nier Automata (sur PS4/PS5), NieR Replicant ver.1.22474487139 (le remake du jeu d’origine) et NieR Reincarnation, le maitre ne semble plus avoir d’idées pour poursuivre une aventure démarrée en 2010 sur PlayStation 3 et Xbox 360.

L’annonce de cette fin de saga est plutôt originale, comme souvent avec Yoko Taro. Le concepteur de jeu et le producteur Yosuke Saito semblent discuter de façon légère de l’avenir de NieR quand le couperet tombe :

YOKO TARO said it here, NieR is finished 😱 Happy holidays from the NieR team! 🎄 pic.twitter.com/FPCSyLiZKj — NieR Series (@NieRGame) December 22, 2021

Yosuke Saito : Qu’allez faire de nouveau concernant la série Nier, Yoko-san, Okabe-san ?

Yoko Taro – Ce que je voudrais faire concernant NieR ? Rien !

Yosuke Saito : Rien ? L’arrêter là vous convient ? Vous ne souhaitez plus rien faire avec YoHRa ?

Yoko Taro : Exactement. Aujourd’hui, nous vous annonçons que la série NieR est terminée !

Si vous n’avez pas encore fait la série des NieR cher lecteur, c’est sans doute le moment de compléter votre culture vidéoludique.