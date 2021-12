Le HDMI 2.1a se dévoile pour améliorer le HDR

Le HDMI 2.1a se précise aujourd’hui. La nouvelle norme est annoncée par le consortium HDMI Licensing Administrator, peu de temps avant le CES 2022 (qui aura lieu en janvier).

Le HDMI 2.1a mise sur le Source‑Based Tone Mapping (SBTM)

Le principal élément à retenir concernant le HDMI 2.1a est le SBTM (Source‑Based Tone Mapping). Actuellement, c’est l’appareil diffuseur (téléviseur, vidéoprojecteur, moniteur, etc) qui s’occupe de tout le travail pour gérer l’affichage de l’image, que ce soit en SDR ou en HDR. Avec le SBTM de la nouvelle norme, la tâche va se partager entre l’appareil diffuseur et l’appareil source (lecteur Blu-ray, box, console, etc).

Voici comment le consortium HDMI Licensing Administrator l’explique :

Le Source-Based Tone Mapping (SBTM) est une nouvelle fonction HDR qui permet à une partie du mappage HDR d’être effectuée par l’appareil source au lieu de l’appareil diffuseur. SBTM est particulièrement utile dans les cas où des vidéos ou des graphiques HDR et SDR sont combinés en une seule image, comme une image dans l’image ou un guide de programme avec une fenêtre vidéo intégrée. SBTM permet également aux PC et aux appareils de jeu de produire automatiquement un signal HDR optimisé afin de maximiser l’utilisation des capacités HDR de l’écran sans avoir à configurer manuellement l’appareil source.

Le point positif est que les téléviseurs et autres appareils qui ont déjà le HDMI 2.1 pourront avoir le HDMI 2.1a. En effet, une mise à jour logicielle suffira. Il est impossible de dire quand elle sera disponible puisque chaque constructeur aura son propre rythme.

La norme HDMI 2.1a sera disponible en 2022. Le consortium espère la rendre disponible au premier trimestre de l’année.