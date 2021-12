Android 13 fuite et dévoile ses premières nouveautés

Une première version d’Android 13, qui a pour nom de code Tiramisu, a fuité et c’est l’occasion de découvrir les premières nouveautés. Cette version, obtenue par XDA-Developers, est loin d’être la version complète qui sera proposée à tout le monde.

Premier aperçu d’Android 13

L’un des changements les plus importants pour l’utilisateur dans cette première version est la possibilité pour Android 13 de définir des langues différentes pour les différentes applications de votre smartphone. Un réglage « Langue application » permet de régler la langue pour chaque application. Ainsi, ceux qui le souhaitent pourront avoir telle et telle application en anglais, et le reste en français. Ou bien une autre langue, c’est au choix. En l’état, les applications utilisent la langue utilisée au niveau du système.

Un autre élément est la possibilité de changer l’horloge de l’écran de verrouillage. Cette fonctionnalité permet de forcer l’horloge de l’écran de verrouillage à apparaître sur une seule ligne à tout moment, plutôt que de passer à une disposition sur deux lignes comme c’est le cas sur Android 12 lorsqu’il n’y a pas de notification. Au passage, la nouveauté pourrait aussi faire ses débuts dans Android 12L, actuellement en bêta.

Google compte par ailleurs proposer aux utilisateurs une nouvelle permission pour accepter ou refuser les notifications des applications. Actuellement, les notifications s’activent automatiquement et c’est aux utilisateurs d’aller dans les réglages pour les désactiver. Le nouveau comportement sera similaire à celui que l’on retrouve déjà sur iOS.

Dernier point, l’interface. Il n’y a quasiment aucun changement, tout ressemble à Android 12. C’est du moins le cas aujourd’hui, il faudra voir si Google ne fera pas des ajustements d’ici la version bêta ou la version finale.

Quand verra-t-on la première bêta ?

Cette année, Google a proposé la première developer preview d’Android 12 à la mi-février. La première bêta est arrivée en mai. On peut donc imaginer que l’histoire va se répéter pour Android 13 lors des premiers mois de 2022.