Boeing va créer un avion dans le Métavers

Le Métavers ne sera pas seulement le lieu de nouveaux loisirs numériques. Le télétravail devrait occuper une place importante de ce nouvel univers 3D/VR, et les industriels envisagent déjà la VR pour simuler des appareils ou des processus complexes, comme cela se fait déjà avec les logiciels de CAD. Ainsi, Boeing se lancera à son tour dans le Métavers avec un avion 100% virtuel, mais attention, car on ne parle pas seulement ici d’un simple modèle d’avion 3D mais bien d’un avion en virtuel « fonctionnel », avec la totalité des pièces et composants recréés numériquement !

Un Boeing 777 d’Air France

Le coût de ce projet est proprement pharaonique : l’avion VR de Boeing pourrait couter jusqu’à 15 milliards de dollars. Ce financement massif ne serait pas en pure perte : l’avion virtuel de Boeing permettra de tester et évaluer (sans risques) de nombreux composants de l’appareil, ce qui permettra de faciliter les étapes de certification et d’aboutir à des avions toujours plus sûrs. Voilà pour la théorie, car en pratique, il est extrêmement compliqué de concevoir des aéronefs entièrement « numériques » : les outils de CAD de pointe n’ont pas empêché Le mini-jumbo 777X de Boeing de cumuler les pépins techniques.