Epic Fail : Ubisoft n’aurait vendu qu’une quinzaine de NFT via le jeu Ghost Recon Breakpoint

Les NFT (Non Fongible Token), tout le monde veut en être, une course à l’hyper-financiarisation du numérique qui n’est pas toujours très appréciée des utilisateurs. Ainsi, Ubisoft a lancé il y a quelques semaines la vente de NFT via le jeu Ghost Recon Breakpoint (principalement pour l’achat de skins), une décision stratégique qui a été très mal reçue par les joueurs. Le « backclash » a été violent, et c’est peu dire que la tentative de l’éditeur français s’est soldée par un échec qui fera date : si l’on en croit en effet Liz Edwards, chef de projet sur le jeu Apex Legends (un FPS battle royale) Ubisoft n’aurait réussi à vendre qu’une petite quinzaine de NFT !

Les 445,49 Tezos (cryptomonnaie du jeu) récupérés via ces ventes de NFT ont rapporté à Ubi à peine 2000 euros ! Visiblement, les joueurs ne veulent pas mélanger le jeu (même free-to-play) aux techniques modernes de financiarisation, ce qui n’a pas empêché d’autres géants de l’industrie de plonger tête baissée dans la tendance du moment. Ainsi, l’Epic Games Store accepte depuis peu les jeux avec NFT alors que Tim Sweeney qualifiait les NFT de pure « escroquerie » (le retournement de veste est épique lui aussi). En revanche, Steam a pris la décision de virer de sa plateforme tous les jeux intégrant des NFT.