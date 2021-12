🔥 [#BonPlan Noël] Forfaits SFR RED 100/200 Go dès 10€/mois

Noël sera une réalité dans quelques jours et SFR RED propose pour cette occasion une promotion sur ses forfaits mobiles dès 10€/mois. On retrouve une offre avec 100 Go et une offre avec 200 Go.

Des forfaits en promo chez SFR RED pour Noël

Le premier forfait SFR RED pour Noël à 10€/mois inclut les appels, SMS et MMS en illimité en France métropolitaine. Le quota Internet est de 100 Go. Il est également possible d’utiliser son forfait à l’étranger. Dans ce cas, les appels, SMS et MMS sont également en illimité. Pour Internet, l’enveloppe est de 14 Go. Cela concerne l’usage depuis les pays de l’Union européens et les DOM.

On retrouve ensuite le second forfait qui est au prix de 12€/mois. Il est identique au précédent, à l’exception que le quota Internet est de 200 Go en France métropolitaine et de 17 Go depuis les pays de l’Union européenne et les DOM.

SFR RED avait proposé des offres similaires pour le Black Friday (il y avait même eu un forfait avec 300 Go). Mais pour le coup, l’offre de Noël est plus intéressante pour ce qui est de l’étranger puisque le quota Internet comprend 2 Go supplémentaires.

Les deux forfaits 100 et 200 Go dès 10€/mois sont engagement et sont à retrouver dès maintenant sur le site de SFR RED. L’offre est valable jusqu’au 24 décembre à 9 heures du matin.