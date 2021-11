🔥 [#BlackFriday] Forfaits SFR RED 100/200/300 Go dès 10€/mois

SFR RED profite du Black Friday pour sortir l’artillerie lourd au niveau des forfaits avec des offres 100, 200 et même 300 Go à partir de 10€/mois. C’est disponible pendant quelques jours, jusqu’au 29 novembre.

SFR RED dégaine ses offres du Black Friday

Le premier forfait SFR RED à 10€/mois (au lieu de 20€/mois) inclut les appels, SMS et MMS en illimité en France métropolitaine. Le quota Internet est de 100 Go. Il est également possible d’utiliser son forfait à l’étranger. Dans ce cas, les appels, SMS et MMS sont également en illimité. Pour Internet, l’enveloppe est de 12 Go. Cela concerne l’usage depuis les pays de l’Union européens et les DOM.

Vient ensuite le forfait à 12€/mois (au lieu de 25€/mois). Il est identique au précédent, à l’exception que le quota Internet est de 200 Go en France métropolitaine et de 15 Go depuis les pays de l’Union européenne et les DOM.

Enfin, le forfait à 14€/mois est vraiment chargé avec 300 Go de quota Internet en France métropolitaine et 15 Go depuis les pays de l’Union européenne et les DOM. Les appels, SMS et MMS sont là aussi en illimité.

Les trois forfaits en promotion à l’occasion du Black Friday sont disponibles dès maintenant sur le site de SFR RED. Ils sont sans engagement et vous pouvez faire une portabilité pour conserver votre numéro actuel.