Google Stadia Pro : les jeux offerts en janvier 2022

Google dévoile la liste des jeux qui seront offerts tout au long de janvier 2022 avec Stadia Pro. Cette offre du service de cloud gaming permet de jouer en 4K et avoir du son surround. Elle coûte 9,99€/mois. Dans le même temps, l’offre gratuite se limite au 1080p et au son stéréo.

Les jeux offerts en janvier 2022 avec Stadia Pro

Le premier jeu offert avec Stadia Pro en janvier 2022 sera Darksiders 3. Après avoir joué dans la peau de War et Death, vous contrôlez désormais Fury dans sa quête pour faire tomber les incarnations des sept Pêchés Capitaux ainsi que leurs servants.

Le deuxième titre est Bloodstained: Ritual of the Night. Dans la peau de Miriam, une orpheline, vous devrez affronter une horde de monstres invoqués par Gebel afin de retrouver votre ami dont le corps n’est presque plus que cristal à cause d’une malédiction.

En tant que troisième jeu, on retrouve Shantae: Risky’s Revenge – Director’s Cut. On y contrôle la jeune Shantae, une demi-génie qui doit protéger Sequin Land face aux sbires de la pirate Risky Boots. Au fur et à mesure de son avancée, Shantae dispose de nouveaux pouvoirs et peut se transformer en différents animaux pour s’ouvrir de nouvelles voies.

Le quatrième jeu offert sur Stadia Pro en janvier 2022 est The Darkside Detective: A Fumble in the Dark. Un jeu d’enquête en point’n click se déroulant dans une ville de Twin Lakes aux graphismes tout en pixel art, 34e ville la plus hantée d’Amérique. L’inspecteur McQueen doit résoudre 6 affaires et mettre sa vie en péril pour venir à bout des macabres mystères qui hantent la ville.

Enfin, le cinquième jeu offert sera Dragons : L’Aube des Nouveaux Cavaliers. Basé sur les films de Dreamworks, il met en scène deux héros, Scribbler et Patch, dans un combat pour sauver les dragons et vaincre un nouvel ennemi, Eir. Ce dernier contrôle les dragons et leur fait réaliser ses plans diaboliques.

Tous les jeux pourront être réclamés sur Stadia à compter du 1er janvier.