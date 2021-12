Magic V : Honor tease son tout premier smartphone pliable

Cette fois il ne s’agit plus de « fuites ». Honor vient de teaser son tout premier smartphone pliable, l’Honor Magic V. Pas de specs, pas de date de présentation, mais l’image d’un écran de smartphone s’ouvrant à la façon d’un livre. Le fabricant chinois, qui n’est plus dépendant de Huawei depuis peu, rejoint ainsi la liste des convertis au smartphone pliable (Samsung, Motorola, Huawei, etc), liste dont Apple est pour l’instant l’unique grand absent.

Unfold all the potential. This is HONOR’s first foldable flagship phone, the #HONORMagicV. pic.twitter.com/kijORIGxg1 — HONOR (@Honorglobal) December 22, 2021

Si l’on en croit les dernières rumeurs, l’Honor Magic V aurait un design très proche de celui du Galaxy Fold de Samsung. L’écran pliable afficherait une diagonale de 8 pouces (résolution 2200 x 2480 pixels) tandis que la dalle en façade se contenterait du 6 pouces. L’appareil disposerait aussi d’un processeur huit cœurs (un coeur Cortex A-77 à 3,3GHz + 3 cœurs Cortex A-77 à 2,54GHz + 4 cœurs Cortex A-55 à 2,05GHz), de 8 Go de RAM, de 256 Go de capacité de stockage, d’une batterie de 4500 mAh, et d’un bloc photo à deux capteurs (108 Mpx + 16 Mpx).