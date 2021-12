Honor Magic Fold 5G : un rendu et les specs en fuite du premier smartphone pliable d’Honor

Ce n’est pas vraiment une surprise : Honor serait sur le point de lancer sur le marché l’Honor Magic Fold 5G, son premier smartphone pliable ! Gizmochina vient de publier ce qui serait le premier rendu de l’appareil, ici vu de dos (on ne voit que l’écran externe et le dos avec le bloc photo, mais pas l’écran pliable). D’aspect extérieur, l’Honor Magic Fold 5G se rapprocherait beaucoup du Samsung Galaxy Z Fold, mais Honor plancherait aussi sur un modèle à clapet (clamshell).

Les specs aussi prennent la fuite : l’Honor Magic Fold 5G disposerait d’un écran pliable de 8 pouces à la résolution 2200 x 2480 pixels, d’un processeur huit cœurs (un coeur Cortex A-77 à 3,3GHz + 3 cœurs Cortex A-77 à 2,54GHz + 4 cœurs Cortex A-55 à 2,05GHz), de 8 Go de RAM, de 256 Go de capacité de stockage, d’une batterie de 4500 mAh, d’un capteur photo principal de 108 Mpx et d’un capteur 16 Mpx pour les selfies et les appels vidéo. L’appareil fonctionnerait aujourd’hui sous Android 11, mais serait bien commercialisé sous Android 12.