TikTok va lancer… un service de livraison de repas

TikTok est connu pour avoir un réseau social de vidéos avec plus d’un milliard d’utilisateurs dans le monde, et voilà qu’il se lance dans la livraison de repas. C’est une activité totalement différente, mais qui a tout un même un lien avec ses contenus.

TikTok Kitchen, un service de livraison de repas

Pour ce service de livraison, TikTok s’associe à Virtual Dining Concepts pour transformer les repas des vidéos populaires en plats réels que les utilisateurs peuvent commander. TikTok Kitchen sera lancé dans environ 300 établissements américains en 2022. L’entreprise prévoit déjà de desservir plus de 1 000 lieux d’ici la fin de l’année prochaine.

Les clients seront en mesure de commander des plats qui sont devenus viraux sur TikTok, comme des pâtes à la feta cuite, un smash burger, des côtes de maïs et des chips de pâtes. Comme le note TechCrunch, la feta au four a été l’un des plats les plus recherchés sur Google en 2021 après avoir gagné en popularité sur TikTok.

Pas de lancement à l’international

Il y a pour l’instant quelques informations inconnues. Par exemple, les plats seront-ils proposés de manière définitive ? D’autre part, les créateurs sur le réseau social seront crédités pour ces plats, qui seront mis en évidence tout au long du partenariat. « Les recettes des ventes de TikTok Kitchen serviront à soutenir les créateurs qui ont inspiré le menu et à encourager et aider d’autres créateurs à s’exprimer sur la plateforme, conformément à la mission de TikTok, qui consiste à inspirer la créativité et à apporter de la joie à ses utilisateurs », indique la plateforme.

TikTok Kitchen fera ses débuts en 2022. Il n’y a pour l’instant aucune mention d’une disponibilité en France ou dans le reste du monde. Cela semble être au départ un lancement aux États-Unis. Mais qui sait, peut-être qu’il y aura une expansion internationale si le succès est au rendez-vous.