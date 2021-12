Google dévoile les recherches les plus populaires en 2021

Google a levé le voile sur les recherches qui ont été les plus populaires durant l’année 2021, que ce soit en France ou dans le monde entier. En France, c’est le football et l’attestation pour le couvre-feu qui ont dominé les recherches.

Google propose plusieurs catégories concernant les éléments les plus recherches, en passant par l’actualité, la musique, les définitions, le sport, le Covid-19, les disparitions, les recettes, les séries et plus encore. Voici chaque classement avec un top 5 pour la France.

Tendances de l’année 2021 sur Google

Euro 2021 Attestation couvre-feu Ligue 1 Roland Garros Vite ma dose

Informations/actualités

Afghanistan Bitcoin Maladie de Charcot Vigilance jaune orages Delphine Jubilar

Chanteurs/chanteuses/musiciens

Daft Punk Barbara Pravi Vianney Julien Clerc François Hardy

Définitions

Survivaliste Demi-jauge Hybride ERP Wokisme

Les « pourquoi » ?

Pourquoi les tronçonneuses ont été inventées ? Pourquoi le ciel est jaune ? Pourquoi Rudiger porte un masque ? Pourquoi WhatsApp ne fonctionne pas ? Pourquoi les céréales ont été créées ?

Covid-19

Attestation couvre-feu Vite ma dose Confinement Covid Doctolib vaccination

Le sport

Euro 2021 Ligue 1 Roland Garros Ligue des Champions NBA

Les « qui » ?

Qui peut se faire vacciner ? 3ème dose pour qui ? Vaccin Moderna pour qui ? Vaccin Pfizer pour qui ? Qui a été éliminé dans Danse avec les Stars ?

Les « quoi » ?

De quoi est mort Jean-Paul Belmondo ? C’est quoi le pass sanitaire ? De quoi est mort Patrick Dupont ? De quoi est mort Patrick Juvet ? La maladie de Charcot c’est quoi ?

Les acteurs/actrices

Alec Baldwin Alain Delon Corinne Masiero Audrey Fleurot Brahim Bouhlel

Les disparitions

Bernard Tapie Jean-Paul Belmondo Patrick Juvet Tonton David Yves Renier

Les films

Dune Black Widow Titane Conjuring 3 Fast And Furious

Les recettes

Galette des rois de Cyril Lignac Ail des ours Mochi Boeuf bourguignon Tarte tatin

Les sportifs

Mbappé Eriksen Djokovic Nadal Benzema

Personnalités publiques

Ary Abittan Olivier Duhamel Kylian Mbappé Richard Berry Carla Moreau

Toutes les questions posées

Comment obtenir le pass sanitaire ? Pourquoi les tronçonneuse ont été inventées ? Quand parle Macron ? Cas contact que faire ? Comment calculer son IMC ?

Télévision / Séries

Squid Game Lupin Demain Nous Appartient Ici Tout Commence Peppa Pig House

Un classement également pour le monde entier

Outre les recherches les plus populaires en 2021, Google dévoile celles pour le monde entier. Voici la meilleure la plus effectuée à chaque fois :