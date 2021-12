Horizon Forbidden West : les premières images de la version PS4 (et c’est beau)

Enfin ! Guerilla Games vient de diffuser les toutes premières images du très attendu Horizon Forbidden West dans sa version PS4, et c’est une sacré claque ! Jusqu’ici, le studio n’avait diffusé que des screenshots et des séquences de gameplay de la version PS5, et l’on pouvait légitimement craindre que l’écart de rendu graphique ne soit trop grand entre les deux versions du jeu. Ce ne sera clairement pas le cas, et Horizon Forbidden West semble bien parti pour être l’un des plus beaux jeux de la PS4. Reste encore à voir ce que cela donne en mouvement : le framerate sera t-il stable à 30 fps avec ce niveau de détails ?

Horizon Forbidden West prouve en tout cas que le cross-gen n’interdit pas de faire des jeux superbes au plan visuel, même si le trailer incroyable d’Hellblade 2 et la démo de Matrix (déjà disponible sur Xbox Series et PS5) montrent le gain de rendu visuel que l’on est en droit d’attendre de la next gen. Horizon Forbidden West est certes très impressionnant, mais paradoxalement, le jeu n’est déjà plus LA claque graphique de référence sur la génération actuelle de consoles (ce qui promet pour la suite…). Horizon Forbidden West sortira sur PS4 et PS5 le 18 février 2022.