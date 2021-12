Google annonce Android 12 (Go Edition), avec une sortie pour 2022

Google détaille aujourd’hui les nouveautés pour Android 12 (Go Edition). Cette mise à jour sera disponible en 2022 pour les smartphones entrée de gamme. Les versions Go Edition sont conçues pour s’adapter à ce type de téléphones qui n’ont pas beaucoup de puissance. Concernant la version « normale » d’Android 12, elle est déjà disponible au téléchargement.

Les nouveautés d’Android 12 (Go Edition)

Selon Google, les applications se lancent 30% plus rapidement qu’auparavant avec Android 12 (Go Edition). Il y a également du progrès au niveau de l’animation pour que ce soit plus fluide. Il y a par ailleurs de l’amélioration au niveau de l’autonomie. Cela est possible en hibernant les applications qui n’ont pas été utilisées depuis un moment. L’hibernation consiste à retirer les permissions accordées aux applications en question, à supprimer leurs fichiers temporaires et à désactiver les notifications. Le simple fait de rouvrir les applications permet de retrouver le comportement normal.

D’autre part, la mise à jour adopte de nouvelles fonctionnalités intelligentes. En accédant à l’écran des applications récentes, vous verrez apparaître des options permettant d’écouter les actualités et de traduire tout contenu à l’écran dans une autre langue.

Parmi les autres fonctionnalités, on retrouve :

La possibilité d’envoyer d’une application à un appareil à proximité pour éviter que celui-ci la télécharge depuis Internet et consomme une partie de son forfait

L’accès aux profils se fait directement depuis l’écran de verrouillage

Davantage de paramètres pour la confidentialité sont disponibles. Il est par exemple possible de savoir quelles applications utilisent la data, la caméra, la localisation, le micro et d’autres données

Possibilité de donner une localisation approximative aux applications, plutôt que la localisation exacte

Un nouvel indicateur apparaît dans le coin supérieur droit de l’écran quand une application utilise le micro ou active la caméra

Pas encore une date de sortie précise

Google ne donne pas encore une date précise pour la disponibilité d’Android 12 (Go Edition), si ce n’est que ce sera dans le courant de 2022. Peut-on l’attendre pour le début de l’année ? Ou pour plus tard ? Suspens. Google précise malgré tout que de nouveaux smartphones entrée de gamme arriveront l’année prochaine avec la mise à jour préinstallée.

Et petit information glissée par Google : les différentes versions (Go Edition) d’Android comptent à ce jour 200 millions d’utilisateurs.