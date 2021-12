Tesla va accepter le Dogecoin, la cryptomonnaie s’envole

Après avoir accepté le bitcoin, Tesla va proposer le paiement avec la cryptomonnaie Dogecoin. Mais cela ne concernera pas l’achat des voitures contrairement au bitcoin. Il sera ici question de se procurer des marchandises du constructeur automobile.

Le Dogecoin s’invite chez Tesla

C’est Elon Musk, le patron de Tesla, qui a annoncé la prise en charge du Dogecoin par le biais d’un tweet. « Tesla va rendre certaines marchandises achetables avec Doge et nous allons voir comment cela se passe », a-t-il indiqué dans son message.

Tesla will make some merch buyable with Doge & see how it goes — Elon Musk (@elonmusk) December 14, 2021

Le prix du Dogecoin a grimpé jusqu’à 40% par rapport à son niveau il y a 24 heures. Il s’est échangé à 22 centimes mardi, contre 16 centimes la veille, avant de redescendre à environ 19 centimes à l’heure où cet article est publié.

Le Dogecoin a été l’une des cryptomonnaies les plus volatiles. Elle a été lancée en 2013 comme une blague et est basée sur le mème du Shiba Inu. La cryptomonnaie avait bondi de plus de 15 500% en 2021 à son pic en mai et est toujours en hausse de plus de 3 000% pour l’année.

Elon Musk est un commentateur des cryptomonnaies sur les réseaux sociaux. Ses tweets ont fréquemment fait bouger les prix, à la hausse comme à la baisse. Il a généralement été un partisan du Dogecoin, mais a critiqué le bitcoin pour sa forte consommation d’énergie.