Leka, le robot français qui favorise l’accès au numérique aux enfants handicapés

Nos confrères de Sciences et Avenir jettent un coup de projecteur judicieux sur Leka, le robot d’une startup française destiné à favoriser l’accès au numérique pour les enfants handicapés. Disponible via l’association AFP France handicap se présente sous la forme d’un petit robot mignon à la bouille sympathique et toujours souriante. Sous ces airs bonhommes se cache une technologie de pointe dont le principal objectif est de stimuler l’attention des enfants en situation de lourd handicap, à l’instar de l’autisme, de la trisomie 21 ou d’un polyhandicap, et de permettre à ces enfants de mieux assimiler les apprentissages.

La spécialisation de ce robot explique que l’aspect multidisciplinaire des équipes qui se sont attelées à sa création. Outre les ingénieurs qui ont conçu la partie strictement technique, l’Institut Médico-Educatif de Bondy (93), l’Institut Médical de Villeneuve-d’Ascq (enfants en situation de handicap moteur) et l’Institut Calypso de Laval. Si vous voulez en savoir encore un peu plus sur ce robot vraiment pas comme les autres, le reportage de Sciences et Avenir vaut vraiment le coup d’œil.