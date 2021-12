Le navigateur Vivaldi critique Microsoft Edge et ses pratiques anticoncurrentielles

Microsoft a des pratiques anticoncurrentielles avec Edge selon Jón von Tetzchner, le fondateur et patron du navigateur Vivaldi. Il critique un comportement qui lui rappelle les mauvaises années de l’éditeur de Windows.

Des pratiques discutables de la part de Microsoft

Pour le patron de Vivaldi, Microsoft a une pratique « manifestement anticoncurrentielle », la qualifiant d’« ouvertement abusive » et « désespérée ». Il fait notamment allusion au récent comportement où Microsoft Edge affiche un pop-up quand les utilisateurs de Windows essayent de télécharger Chrome, les invitant à rester sur Edge. Aussi, Microsoft fait sa pub sur Bing, un moteur de recherche qui lui appartient.

« Il est frustrant, en 2021, de constater que Microsoft s’engage une fois de plus de manière flagrante dans des pratiques anticoncurrentielles », déclare Jón von Tetzchner. « Le comportement de Microsoft semble désespéré. Et familier », selon lui. Et d’ajouter : « Ce n’est pas le comportement d’une entreprise confiante qui développe un navigateur supérieur. C’est le comportement d’une entreprise qui abuse ouvertement de sa position de force pour pousser les gens à utiliser son produit inférieur, simplement parce qu’elle peut ».

Un autre élément mis en avant est le fait que Microsoft Edge affiche un pop-up quand l’utilisateur a défini un autre navigateur comme étant celui par défaut. Le pop-up fait le nécessaire pour que les utilisateurs reviennent sur celui de Microsoft.

Le patron de Vivaldi explique ensuite son idée de ce que devrait être la promotion des navigateurs sans nuire au choix de l’utilisateur final :