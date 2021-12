Windows : Microsoft ne veut pas que vous téléchargiez Chrome

Microsoft veut réellement que les utilisateurs de Windows 10 et 11 utilisent son navigateur Edge et ne passent pas sur Google Chrome. Un pop-up fait donc son apparition pour inviter tout le monde à ne pas faire la bascule.

Ne téléchargez pas Chrome… dit Microsoft

Le navigateur Microsoft Edge commence à afficher un message quand un utilisateur se rend sur le site de Google pour télécharger Chrome. « Microsoft Edge utilise la même technologie que Chrome, avec la confiance ajoutée de Microsoft », peut-on lire en haut à droite. Il existe d’autres variantes du message, avec notamment : « Ce navigateur fait tellement 2008 ! Vous savez ce qui est nouveau ? Microsoft Edge ».

Il y a également du forcing en utilisant Bing, le moteur de recherche de Microsoft, comme le note Neowin. Une recherche comme « navigateur » ou « télécharger navigateur » présente un gros bandeau avant même les résultats. « Vous naviguez déjà avec Microsoft Edge. Continuez à l’utiliser pour obtenir les meilleures performances au monde avec plus de confidentialité, plus de productivité et davantage de valeur », peut-on lire. Un autre message indique « Vous n’avez pas besoin de télécharger un navigateur Web ».

Il est vrai que Google essaye aussi d’attirer le maximum d’utilisateurs. Quand un internaute visite le moteur de recherche avec un navigateur autre que Chrome, un encadré peut apparaître invitant à télécharger Chrome. La différence ici est que le message s’affiche sur une page Web. Dans le cas de Microsoft Edge, c’est le navigateur lui-même qui présente le pop-up (sauf dans le cas de Bing).