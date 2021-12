Bitdefender met fin à son antivirus gratuit

Bitdefender a pris la décision de mettre un terme à son antivirus gratuit, il ne sera plus possible de télécharger le 31 décembre 2021. Ceux qui l’ont déjà installé pourront continuer à l’utiliser jusqu’au 30 juin 2022 et avoir des mises à jour jusqu’à cette date. Après cette date, son support sera complément arrêté.

Clap de fin pour l’antivirus gratuit de Bitdefender

C’est dans un e-mail envoyé aux personnes utilisant la version gratuite que Bitdefender a annoncé la fin de son outil. Le groupe l’indique également sur son site Internet. « Nous concentrons le développement des produits sur la protection multiplateforme et, par conséquent, nous retirons la version gratuite de l’antivirus Bitdefender pour Windows. Les utilisateurs actuels bénéficieront d’une assistance jusqu’au 30 juin 2022 », peut-on lire. Les utilisateurs en question ont reçu une promotion pour passer sur Total Security, à savoir l’offre complète.

Pourquoi cet arrêt soudain ? Le groupe explique :

Nous réexaminons constamment notre portefeuille de produits pour nous assurer que les technologies que nous intégrons dans ces produits sont suffisantes pour assurer la sécurité de l’utilisateur en toutes circonstances. Malheureusement, notre antivirus gratuit ne répond plus à nos normes les plus élevées et sera retiré à partir du 31 décembre. Nous continuerons cependant à offrir une assistance technique à nos utilisateurs jusqu’au 30 juin 2022. Pour montrer notre reconnaissance envers notre fidèle base d’utilisateurs, nous nous efforçons de faciliter la transition vers une alternative de cybersécurité complète et nous proposons à tous les utilisateurs de Bitdefender gratuit un remplacement dédié.

Il serait donc question de ne plus répondre aux exigences fixées par Bitdefender. Mais nous n’en saurons pas plus, l’antivirus ne donne pas de détails supplémentaires.

Quelle alternative pour ceux qui veulent continuer à avoir un antivirus gratuit ? Il existe Microsoft Defender, à savoir la solution native de Microsoft sur Windows. Sinon, il en existe d’autres, comme Kaspersky et Avast pour ne citer qu’eux.