La Haute Cour britannique approuve l’extradition de Julian Assange aux Etats-Unis

La désillusion doit être énorme pour Julian Assange : la Haute Cour de Justice britannique vient en effet de confirmer l’extradition du lanceur d’alertes aux Etats-Unis. La décision de la haute cour renverse le jugement rendu par une autre cour de justice qui avait bloqué l’extradition en arguant que l’état mental d’Assange augmentait les risques de suicide.

Le gouvernement américain avait fait appel de cette décision de blocage en proposant un certains nombre d' »assurances » concernant la sécurité d’Assange. Les Etats-Unis promettent ainsi de ne pas enfermer Assange dans une prison de haute sécurité avant son procès voire d’autoriser le co-fondateur de Wikileaks à réaliser sa peine en Australie (le pays d’origine d’Assange).

Stella Moris, la fiancée d’Assange a déclaré qu’elle ferait appel de cette décision « le plus tôt possible » : « COMMENT PEUT-IL ÊTRE JUSTE […] D’EXTRADER JULIAN VERS LE PAYS MÊME QUI A COMPLOT POUR LE TUER ? Comment peut-il être raisonnable, comment peut-il être juste, comment est-il possible, d’extrader Julian vers le pays même qui a comploté de le tuer ? » s’est emportée Morris sur son compte Twitter. Cette déclaration fait référence à des possibles fuites qui indiquent que la CIA et l’administration de Donald Trump avaient évoqué la possibilité de kidnapper voire d’assassiner Assange en 2017.

Assange est poursuivi par plusieurs procureurs américains sour les motifs de 17 chefs d’accusation d’espionnage. La peine de prison maximale pour ces délits est de 175 ans de prison, mais le gouvernement américain actuel a clairement indiqué que la peine réelle serait comprise entre 4 et 6 ans.