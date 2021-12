Snapdragon 8 Gen 1 : des premiers benchs de haute volée (AnTuTu, 3DMark, Geekbench, etc.)

Le Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm équipera l’an prochain les modèles de smartphones Android les plus haut de gamme. Le site Le site Hot Hardware a pu tester durant quelques jours un prototype de smartphone équipé de cette nouvelle puce, et l’a soumis à une batterie de benchs (AnTuTu, 3DMark, Geekbench, etc.). Les résultats montrent une énorme progression des performances par rapport à la génération précédente, au point que Qualcomm recolle enfin à Apple sur la partie graphique… tout en restant encore à la traine au A15 sur la partie CPU.

Le Snapdragon 8 Gen 1 fait nettement moins bien que le A15 au bench 3D Mark Wild Life Unlimited et se situe au même niveau au GFXBench T Rex Offscreen (juste une frame d’écart en faveur du A15), mais se rattrape en dominant le « game » au GFXBench Manhattan Offscreen ES 3.0. Un partout balle au centre en somme. Le processeur de Qualcomm est aussi le premier à passer la barre du million de points au bench AnTuTu (la comparaison avec le A15 n’est pas possible ici, AnTuTu précisant lui-même que le bench n’est pas taillé de la même façon pour les smartphones Android et iOS).

Malheureusement pour Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 1 ne change pas vraiment la donne sur l’essentiel, c’est à dire sur le CPU, le A15 restant toujours très largement en tête. Les résultats en bench mono-coeur montrent même que le Snapdragon 8 Gen 1 reste distancé par le A14 (iPhone 12 Pro)… et le A13 (iPhone 11 Pro) !

Les efforts de Qualcomm semblent donc avoir payé sur la partie graphique et les calculs liés au NPU, mais le fondeur peine toujours à réduire le fossé qui le sépare d’Apple concernant le CPU. Et encore ne parle t-on ici que des processeurs Ax. Rappelons que le M1 embarque dans l’iPad Pro, et que les benchs du M1 sont encore supérieurs à ceux du A15.