Colin Farrell incarnera le Pingouin dans la série HBO Max consacrée au super-méchant

Les choses se précisent pour la série The Penguin (Le Pingouin), spin-off du film The Batman de Matt Reeves. Cette série centrée sur le super-méchant emblématique n’a pas encore de script bien arrêté, mais l’on sait désormais que Colin Farrell rempilera dans le rôle du Pingouin, un personnage qu’il incarnera déjà à l’écran dans le Batman de Reeves. Farell est aussi l’un des producteurs de la série aux côtés des producteurs exécutifs Matt Reeves et Dylan Clark (via la société de production 6th & Idaho.

Colin Farrell est méconnaissable sous les traits du Pingouin. Ici dans le Batman de Matt Reeves et prochainement dans la série produite par HBO Max

Le fait de garder le même acteur entre le film et la série semble être un signe fort que la Warner tente de créer un véritable univers Batman cohérent de bout en bout (un début de VRAI DCU ?), ce qui est peut-être aussi un bon indicateur d’un prochain choc cinématographique entre Batman/Robert Pattinson et le Joker/Joaquin Phoenix. Le film The Batman sortira en salles au mois de mars 2022.