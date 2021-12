Venom 3 est en préparation, annonce la productrice

Il y aura bel et bien le film Venom 3. La productrice Amy Pascal a confirmé que la suite à Venom : Let There Be Carnage est actuellement en préparation. Mais les détails sont plus que légers.

Le film Venom 3 se prépare

« Nous en sommes en ce moment au stade de la planification », a déclaré Amy Pascal auprès de Collider concernant Venom 3. « Mais notre objectif est de faire en sorte que tout le monde vienne voir No Way Home », a-t-elle ajouté, faisant référence au nouveau film Spider-Man qui sortira au cinéma le 15 décembre prochain.

Tom Hardy a joué pour la première fois le rôle de Venom dans le film de 2018. Suivant l’histoire du journaliste d’investigation Eddie Brock, le film fait office d’origin story pour le symbiote Venom — une entité parasite extra-terrestre qui s’invite dans le corps d’Eddie. La suite, Venom : Let There Be Carnage, qui a vu le jour cette année, a certainement ouvert la porte à d’autres films du genre. Malgré les avis mitigés, le long-métrage est devenu le sixième film le plus rentable de 2021, avec 483,26 millions de dollars au box-office.

Une arrivée dans le MCU ?

Mais verra-t-on Venom dans le MCU, avant d’avoir Venom 3 ? C’est fort possible. Ceux qui ont vu Venom : Let There Be Carnage savent pourquoi. Et Kevin Feige, le président de Marvel Studios, a implicitement confirmé l’information. « Les connotations évidentes des comics entre Venom et Spider-Man sont inhérentes. Donc, dès que Sony a fait son film Venom et qu’il a marché aussi bien, et que Tom Hardy est devenu aussi emblématique qu’il l’est devenu dans le rôle de Venom, la question évidente est alors : comment commencer à les fusionner ? », a-t-il déclaré.

Pour sa part, Amy Pascal indique : « il y a les merveilleux films que Sony réalise. Puis il y a l’univers Marvel, les films du Spider-Verse et nous faisons tous très attention à travailler ensemble de manière à ce que tout le monde y trouve son compte ».