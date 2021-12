Un CEO milliardaire licencie d’un seul coup 900 salariés via Zoom (et juste avant l’IPO)

Vishal Garg, patron très controversé de la start-up de prêts hypothécaires Better.com, vient encore de rajouter un ligne à son CV de CEO particulièrement brutal et sans scrupules. Déjà visé par plusieurs enquêtes pour fraude fiscale, détournements des fonds de l’entreprise ainsi que pour management toxique, le milliardaire Vishal Garg n’a rien trouvé de mieux que de virer d’un coup d’un seul 900 salariés de son entreprise (soit 9% de la masse salariale) via une simple session Zoom !

Lors de cet appel Zoom, le CEO prononce quelques mots à l’adresse de l’infortuné employé : « Si vous êtes sur cet appel, vous faites partie du groupe des malchanceux qui sont licenciés. Vos fonctions s’arrêtent ici et dès maintenant ». On note que Vishal Garg n’a pas eu un seul mot de soutien à l’adresse des centaines de personnes mises à la porte.

A quelques jours des fêtes de fin d’année, et alors que l’entreprise Better.com s’apprête à rentrer en bourse avec le soutien financier du géant Softbank, la méthode interroge, et il n’est franchement pas certain que les concepteurs de Zoom aient anticipé un tel détournement de leur application de visio… La vidéo de ce licenciement sec massif a fait le tour des réseaux sociaux avant d’être retirée suite à un énorme bad buzz (il reste toujours possible de la voir en cherchant bien).