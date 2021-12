Daredevil rejoint officiellement le MCU (mais il va falloir être patient)

C’est à priori une bonne nouvelle pour le très (trop ?) édulcoré et adolescent MCU. Kevin Feige, directeur de La Maison des Idées (aka Marvel) a confirmé dans une interview à CinemaBlend que Daredevil, l’avocat justicier interprété par Charlie Cox (pour le compte de la série Netflix) intègrera bien le MCU : « Si vous devez voir Daredevil dans de futures productions alors oui, Charlie Cox sera son interprète. Où, comment et quand, nous verrons, cela reste à voir ». Si la première phrase laisse encore planer un léger doute sur l’officialisation de ce retour, la seconde trahit clairement les intentions de Feige.

L’arrivée de Daredevil dans le MCU coïnciderait avec la volonté affichée de Marvel de poser les bases d’un MCU plus mature et sombre dans le ton. Il faut dire que depuis quelques temps, DC a réagi de belle manière. Si le DCU manque toujours de cohérence et ne claque pas les records au Box Office, la qualité des métrages a fait de son côté un gros bond, avec à chaque fois une orientation mature et décomplexée : la violence et les blagues salaces d’un Suicide Squads (version Gunn), le nihilisme et la beauté froide du Snyder’s Cut de Justice League, les qualités cinématographiques du Joker de Todd Phillips et les ambitions élevées du Batman de Matt Reeves ont redoré le blason d’un DCU que l’on croyait à la dérive.

L’avocat dépressif et aveugle Matt Murdock (Daredevil la nuit) ajouterait sans nul doute une touche bienvenue de profondeur dans un MCU trop souvent au niveau de la blague carambar. Reste donc à savoir quand se produira la greffe…