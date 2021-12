Another World : les 30 ans du jeu culte racontés par son créateur Eric Chahi

Another World est un titre référence dans l’histoire du jeu vidéo. Premier jeu vidéo à raconter une vraie histoire à l’aide de cinématiques en 3D, bénéficiant d’un niveau de réalisation inédit pour l’époque, Another World doit aussi son statut particulier au fait d’avoir été développé par une unique personne(ou presque), le génial et toujours accessible Eric Chahi.

Pour les 30 ans du jeu culte, Chahi participera à l’évènement spécial organisé par l’association MO5. Jean François Freitas, le compositeur de la BO du jeu, sera aussi présent lors de ce raout-hommage, tout comme Philippe Dubois (président de MO5), David Soumet (vice-président de MO5), Abrial Da Costa (fondateur de The Digital Lounge) et quelques invités de prestige dont Paul Cuisset (Flashback) ou bien encore Romain Tisserand (cofondateur de Dotemu et superviseur des portages mobiles d’Another World).

Le toujours très souriant Eric Chahi racontera l’épopée de la création d’Another World le 11 décembre prochain sur Twitch

Le gros coup de nostalgie qui met la larme à l’œil de votre serviteur, c’est la participation annoncée de Jacques Harbonn, l’un des premiers journalistes de JV professionnels en France, qui s’était chargé de la critique élogieuse d’Another World pour le magazine Tilt (LA référence du jeu vidéo à l’époque). Bref, du très beau monde pour cet évènement qui sera diffusé en direct-live sur Twitch le 11 décembre prochain dès 18 heures.