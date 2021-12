Ameca : le robot humanoïde aux expressions faciales ultra réalistes

« Ce n’est qu’une question de temps ». Presque tous nos fantasmes de SF et leur concrétisation dans notre monde réel reposent sur cette simple phrase. Ce n’est qu’une question de temps avant que les assistants vocaux de nos mobiles ne deviennent aussi intelligents et charmeurs que l’IA suave de Her, ce n’est qu’une question de temps avant que l’homme ne pose un pied sur Mars, ce n’est qu’une question de temps avant que les casques VR ne nous projettent dans une réalité alternative aussi réaliste que celle du film Ready Player One, et ce n’est aussi qu’une question de temps avant que les robots humanoïdes ne deviennent indiscernables de vrais humains, comme dans Ex-Machina… ou comme le prototype Ameca d’Engineered Arts.

L’humanoïde Ameca n’est pas un simple animatronique, et bien sûr, n’est pas en rendu CGI. Ce robot est basé sur la plateforme Ameca Humanoid robot AI, qui sera dévoilée plus en détail lors du CES 2020 (dans quelques semaines donc). Cette première démo est en tout cas stupéfiante tant les moindres mouvements du visage sont reproduits à la quasi perfection. Les gestes des bras, des mains et des doigts sont au même niveau de réalisme. On ne sait pas encore ce que compte vraiment faire de ses robots la startup Engineered Arts, mais elle vient de frapper un grand coup.