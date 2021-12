Waterlight : cette lampe torche se recharge uniquement… avec de l’eau de mer

Pour peu que l’on vive au bord de l’océan, Waterlight sera sans doute la lampe torche parfaite. Conçue et développée par le designer colombien Miguel Mojica, la Waterlight a en effet la particularité de se recharger uniquement… avec de l’eau de mer. Cette lampe étanche, recyclable et composée en grande partie de bois contient en effet un système d’électrolyte à base de magnésium et de cuivre : le liquide salin est transformé en électricité par phénomène d’ionisation. Le procédé est efficace (la lumière est produite dès l’insertion du liquide), et surtout, très économe en ressources : un demi-litre d’eau salée permet d’assurer quarante cinq jours d’éclairage ! La lampe peut même recharger des petits appareils mobiles via son port USB intégré !

Cette technologie innovante s’adresse avant tout aux populations côtières qui ne disposent pas de l’électricité (soit des centaines de millions de personnes dans le monde), et plus particulièrement ici à la communauté indigène de La Guajira (Colombie). La Waterlight a remporté trois prix lors des Cannes Lions International Festival of Creativity 2021 : un Cannes d’Argent pour le design et de Cannes de bronze pour l’innovation.