Le gouvernement chinois pousse le groupe Didi à quitter la bourse de New-York

Pékin va t-il réussir l’exploit de casser les pattes des géants de la tech chinoises à force de volonté de contrôle total ? Aux disparitions temporaires de CEOs ne suivant pas assez la ligne, aux enquêtes à charge du régulateur anti-trust chinois et aux contraintes de plus en plus absurdes qui pèsent sur le secteur du jeu vidéo il faut désormais rajouter une stratégie de reprise de contrôle qui passe par une mise à l’écart des places boursières internationales.

Ainsi, le groupe chinois Didi Global (un équivalent d’Uber) vient d’annoncer son retrait de la bourse de New-York (le NYSE), 5 mois seulement après l’IPO (introduction en bourse) ! Didi sera dorénavant cotée à la bourse de Hong-Kong, comme la plupart des autres géants asiatiques. Le groupe ne précise pas les raisons de cette relocalisation boursière, mais il ne fait aucun doute que le gouvernement chinois – qui avait pris ombrage de l’IPO au mois de juin de cette année – a ordonné à Didi Global de changer de stratégie financière.

La reprise en main par Pékin de ses champions technologiques serait largement motivée par la volonté politique de garder un œil indiscret sur les données de ses concitoyens, un projet de surveillance massif qui serait affaibli voire menacé par le désir d’internationalisation de ces mêmes sociétés. Dans le cas de Didi, il se peut que la Chine ait déjà repris les choses en main : la co-fondatrice de Didi, Jean Liu, déclarait au mois de septembre que le gouvernement chinois s’apprêtait à prendre le contrôle du groupe.