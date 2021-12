L’informatique quantique pourrait s’imposer d’ici une dizaine d’années à peine

La loi de Moore commence à connaitre quelques ratés. Les finesses de gravure qui arrivent aux limites physiques et l’architecture même des processeurs actuels ne permettent déjà plus d’obtenir les gains de puissance qui seraient nécessaires aux calculs les plus lourds, à moins d’agencer des milliers de processeurs en réseaux informatiques neuronaux au sein de supercalculateurs de plus en plus massifs (à contrario de la course à la miniaturisation des processeurs).

Ces limites devraient voler en éclats avec l’arrivée de l’informatique quantique. IBM, Google et d’autres grands noms de la tech disposent déjà de leurs prototypes, mais si l’on en croit le cabinet d’analyse IDC, tout le monde ou presque devrait y passer… d’ici une dizaine d’années à peine ! IDC prévoit en effet que face à l’essoufflement de l’informatique conventionnelle, l’alternative du quantique va agir comme un puissant aimant auprès des financiers. Les investissements sur le Quantum Computing passeraient ainsi de 412 millions de dollars par an à 8,6 milliards de dollars en 2027 !

Cette pluie de dollars devrait enclencher un cercle vertueux, avec des ordinateurs quantiques toujours plus puissants (et donc capables d’atteindre le stade de la suprématie quantique *), plus facilement exploitables, et de plus en plus accessibles en terme de tarifs.

* La suprématie quantique est ce moment de l’histoire de l’informatique où les ordinateurs quantiques pourront réaliser des opérations totalement inaccessibles aux ordinateurs conventionnels.