IBM dévoile un processeur quantique de plus de 100 qubits !

A écouter nombre d’analystes ces derniers mois (ou l’ancien patron de la division informatique du Pentagone), la Chine était devenue leader sur l’IA et les supercalculateurs. Mais ça c’était avant qu’IBM, comme souvent, ne secoue la planète informatique avec une innovation technologique majuscule : Big Blue vient en effet de dévoiler un processeur antique de plus de 100 qubits ! Avec 127 qubits de puissance, le processeur Eagle laisse la concurrence loin derrière la dernière puce quantique de l’Université des sciences et technologies de Chine, qui atteint pourtant 66 qubits (ce qui reste stratosphérique), ou bien encore le Sycamore de Google et ses 53 qubits.

Malgré cette débauche de qubits, IBM n’annonce toujours pas avoir atteint la suprématie quantique, c’est à dire ce moment de l’histoire de l’informatique où les ordinateurs quantiques pourront réaliser des opérations totalement inaccessibles aux ordinateurs conventionnels. Le gain se mesure donc essentiellement en temps de traitements aujourd’hui, ce qui est déjà important.

IBM estime en revanche qu’à ce niveau de performances, un ordinateur sous processeur Eagle ne pourrait pas être simulé par un supercalculateur conventionnel (CISC ou RISC donc). IBM considère en effet que « Pour simuler Eagle, vous auriez besoin de plus de bits classiques qu’il n’y a d’atomes dans chaque être humain sur la planète ». La course en avant semble à peine démarrer pour IBM, qui prépare pour 2023 un processeur quantique de 1121 qubits baptisé Condor ! Avant cette date, le processeur Osprey visera déjà les 433 qubits. Reste encore à délimiter le champ des applications possibles…

Note : si en informatique le bit est basé sur un état binaire (0 ou 1), le qubit peut quant à lui prendre trois états, le 0, le 1… ou les deux en même temps.