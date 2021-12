Facebook va forcer l’authentification à deux facteurs pour certains comptes

Facebook prend de nouvelles mesures pour que les personnes les plus susceptibles d’être ciblées par des acteurs malveillants soient mieux protégées, notamment avec l’authentification à deux facteurs. Ce changement fait suite à une mise à niveau du programme Facebook Connect.

La double authentification chez Facebook s’installe un peu plus

Plus de 1,5 million de comptes ont activé Facebook Protect, parmi lesquels près de 950 000 comptes ont nouvellement activé l’authentification à deux facteurs, explique Facebook. « Avec Facebook Protect, nous nous sommes efforcés de rendre l’inscription et l’utilisation de l’authentification à deux facteurs aussi simples que possible pour ces groupes de personnes en offrant une meilleure expérience utilisateur et une meilleure assistance », poursuit le groupe.

L’authentification à deux facteurs va devenir obligatoire pour les journalistes, les militants, les candidats politiques et autres. Facebook explique qu’ils sont sujets à des attaques et la double authentification va permettre de limiter l’accès au compte en cas de piratage.

« Nous savons qu’il y aura toujours un petit nombre d’utilisateurs qui ne s’inscriront pas immédiatement, par exemple ceux qui se trouvent être moins actifs sur notre plate-forme au moment de l’entrée en vigueur de cette obligation », reconnaît Facebook. « Cependant, nous pensons qu’il s’agit d’une avancée importante pour ces communautés très ciblées ».

C’est quoi, au fait, l’authentification à deux facteurs ? C’est un système qui nécessite d’entrer un code après avoir saisi son identifiant et son mot de passe. Le code, composé de six chiffres, provient généralement d’une application dédiée. Il est également possible de le recevoir par SMS, mais cette méthode en particulier est déconseillée.