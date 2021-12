Pénurie de composants : Razer annonce qu’il va augmenter le prix de ses ordinateurs

On ne voit toujours pas le bout de la pénurie mondiale de composants, une situation critique qui commence à peser lourdement sur les comptes des fabricants de matériels électroniques. Les conséquences de cette pénurie devraient bientôt se faire ressentir sur le porte monnaie du consommateur : Min-Liang Tan, CEO de Razer, met les pieds dans le plat, et annonce que l’augmentation « significative » du coût des composants va obliger sa société à augmenter les prix des produits proposés au client final. La gamme des Razer Blade ne sera pas épargnée par cette valse des étiquettes.

Just had a long meeting to review our gaming laptops line for next year – looks like there are significant increases in component costs etc and we'll be seeing price increases for next gen gaming laptops across the board (including the @Razer Blade) next year.

