Cette caméra d’1/2 cm de large peut capturer des images haute définition et en couleur

Small is powerful. Des chercheurs de l’université de Priceton sont parvenus à mettre au point une caméra plus petite qu’un ongle et large d’à peine 1/2 centimètre capable de capturer des images en haute définition et en couleur ! Ce record de miniaturisation vise un objectif médical : la caméra miniature pourra être utilisée comme un instrument de contrôle chirurgical. La compacité de ces instruments est en effet un critère particulièrement important pour ce type d’opération (elle permet de limiter la taille des incisions par exemple).

La conception de cette caméra s’avère particulièrement originale puisque l’appareil ne dispose pas d’optique : le composant dédié à la capture des images est une métastructure d’1,6 million de nanoantennes (technologie Neural Nano-Optics), un choix audacieux qui a permis d’obtenir une « caméra » 500 000 fois plus compacte que les appareils équivalents (pour la capture d’images de même résolution). Les précédents prototypes de caméras miniatures ne parvenaient pas à dépasser des résolution de quelques centaines de pixels de côté (comme le modèle d’OmniVision, déjà utilisé dans le secteur médical). Le saut technologique est donc immense.