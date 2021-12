Spotify dévoile les musiques et artistes les plus streamés en 2021

Suite au lancement de sa rétrospective (Wrapped), Spotify dévoile la liste des musiques et artistes les plus écoutés en 2021 sur sa plateforme. Le Portoricain Bad Bunny est pour la deuxième année consécutive à la première place.

Le top de Spotify pour l’année 2021

Spotify déclare que les musiques de Bad Bunny ont été streamées 9,1 milliards de fois tout au long de 2021, sans que le chanteur ne sorte un nouvel album. Taylor Swift le suit, sans pour autant que le service de streaming ne communique le nombre de streams. Voici le top 5 des artistes qui ont été les plus écoutés cette année à l’échelle mondiale :

Bad Bunny Taylor Swift BTS Drake Justin Bieber

Nous avons ensuite le droit au top 5 des musiques les plus streamées sur Spotify en 2021. La première place est occupée par drivers licence d’Olivia Rodrigo avec 1,1 milliard de streams. Voici le classement :

Olivia Rodrigo – drivers licence Lil Nas X – MONTERO (Call Me par Your Name) The Kid LAROI – STAY (feat. Justin Bieber) Olivia Rodrigo – good 4 u Dua Lipa – Levitating (feat. DaBapar)

Le service de streaming dévoile également les albums les plus écoutés dans le monde :

SOUR par Olivia Rodrigo Future Nostalgia par Dua Lipa Justice par Justin Bieber = par Ed Sheeran Planet Her par Doja Cat

Et puisque la plateforme propose aussi des podcasts en plus des musiques, voici le top 5 des podcasts les plus populaires :

The Joe Rogan Experience Call Her Daddy Crime Junkie TED Talks Daily The Daily

Au dernier comptage (octobre 2021), Spotify comptait 381 millions d’utilisateurs dans le monde. 172 millions d’entre eux ont un abonnement payant qui retire notamment les publicités. Les 209 millions restants ont l’offre gratuite financée par la publicité.