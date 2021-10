Spotify a 172 millions d’abonnés et réalise des bénéfices

Spotify partage ses résultats financiers pour le troisième trimestre de 2021 et révèle avoir 172 millions d’abonnés (en hausse de 19% sur un an), pour un total de 381 millions d’utilisateurs (également en hausse de 19%).

Du progrès pour Spotify au cours du troisième trimestre

Avec Spotify, les utilisateurs peuvent choisir d’avoir la formule gratuite ou la formule payante. Avec la première, les utilisateurs ont des publicités et n’ont pas accès à toutes les fonctionnalités. À l’inverse, la seconde offre donne accès à tout et propose une meilleure qualité audio. 172 millions de personnes dans le monde paient pour cette formule, les 209 millions restants se contentent de l’offre gratuite financée par la publicité.

Les résultats sont en tout cas encourageants. Spotify a répondu aux attentes des analystes et à son objectif qui était de 377 à 382 millions d’utilisateurs (et de 170 à 174 millions payants). De plus, le service de streaming espère passer le cap des 400 millions d’abonnés à la fin de l’année.

« Nous avons connu un nouveau trimestre de forte croissance publicitaire et les indicateurs d’engagement des utilisateurs sur de nombreux marchés ont montré des signes encourageants de croissance », s’est félicité le groupe. L’année dernière à la même période, le groupe avait enregistré une perte de 101 millions d’euros, en grande partie à cause des dépenses de fonctionnement plus élevées. Spotify a réalisé au cours du trimestre un chiffre d’affaires de 2,5 milliards d’euros (en hausse de près de 27% sur un an) et un bénéfice net de deux millions d’euros.

Depuis son entrée en Bourse en 2018, Spotify n’a jamais dégagé de bénéfice net sur une année entière malgré son succès sur le marché de la musique en ligne. Le troisième trimestre de 2021 représente le sixième bénéfice net depuis l’entrée en Bourse.