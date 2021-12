Samsung proposerait la résistance à l’eau sur tous ses Galaxy A de 2022

Les smartphones haut de gamme résistent tous à l’eau, mais ce n’est pas toujours le cas des modèles d’entrée et de milieu de gamme, comme les Galaxy A de Samsung. Le constructeur compte justement faire un changement pour les modèles de 2022.

La résistance à l’eau va s’installer davantage chez Samsung

Il existe en réalité deux Galaxy A avec la résistance à l’eau, il s’agit du Galaxy A52 et du Galaxy A72. Leur résistance est IP67, ce qui est plus que correct quand on sait que les modèles haut de gamme sont IP68. Mais ce sont les seuls pour l’instant. Cela va changer à compter de 2022.

Selon The Elec, Samsung compte proposer la résistance à l’eau sur davantage de Galaxy A à compter de l’année prochaine. Le constructeur ferait ce choix pour mieux rivaliser avec ses concurrents chinois, dont Xiaomi et Oppo. Ils sont connus pour proposer généralement un bon rapport qualité/prix et ils s’installent de plus en plus sur le marché des smartphones. Xiaomi a même été le premier vendeur de téléphones durant l’été, c’est dire.

Quels seront les modèles concernés par la résistance à l’eau ? Il y aurait notamment le Galaxy A33. Cela expliquerait au passage pourquoi les rumeurs font état de l’absence de la prise jack. Il y aurait aussi les Galaxy A53, A53 5G et A73. Leur présentation se fera dans quelques mois.