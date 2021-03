Galaxy A52, A52 5G et A72 : Samsung lance son milieu de gamme

Samsung vient de lever le voile sur ses nouveaux modèles de Galaxy Ax, des smartphones positionnés sur le moyen de gamme. Les Galaxy A52 et A52 5G partagent la même fiche technique, hormis la 4G/5G, la fréquence d’affichage et le processeur. Ces deux modèles ont donc droit à un écran 6,5 pouces, Full HD+ Super AMOLED 90 Hz (120 Hz pour le A52G) protégé par un verre Gorilla Glass 5, un processeur Snapdragon 720 pour le A52 et 750 pour le A52 5G, 6 Go de RAM, 128 Go de stockage, des HP stéréo, la certif IP67, et une batterie 4500 mAh (avec charge rapide 25W), le tout sous interface OneUI 3.1 (Android 11).

Le bloc photo (identique sur les deux modèles) contient 4 capteurs, dont un 64 Mpx à ouverture f/1.8 avec stabilisateur optique, un ultra grand-angle 12 Mpx à f/2.2, un Macro 5 Mpx à f/2.4, et un 5 Mpx à f/2.4 pour la profondeur de champ. L’enregistrement se fait en 4K/30 fps et le capteur avant grimpe à 32 Mpx à f/2.2. Ces modèles sont disponibles dès aujourd’hui en 4 coloris (noir, bleu, lavande, blanc).

Le Galaxy A72 n’est guère différent de ses petits camarades : dalle Super AMOLED de 6,7 pouces Full HD+ à 90 Hz, batterie 5000 mAh, et un capteur téléphoto avec zoom optique x3 + stabilisation optique en lieu et place du capteur Macro des A52 (pour le reste, voir les specs du A52 ci-dessus). Le processeur est un Snapdragon 720 épaulé par 6 Go de RAM. Les Galaxy A52, A52 5G et A72 sont disponibles dès aujourd’hui aux prix de 379 euros, 449 euros et 479 euros.