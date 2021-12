Fusion : le réacteur sud-coréen KSTAR atteint 100 millions de degrés Celsius pendant 30 secondes

Cela devient une habitude : à la toute fin de l’année 2020, le réacteur à fusion sud-coréen KSTAR avait atteint les 100 millions de degrés Celsius pendant 20 secondes, ce qui était alors le record mondial de durée à ces températures extrêmes. Rebelote donc un an plus tard, avec cette fois 100 millions de degrés Celsius obtenus pendant 30 secondes ! C’est un exploit scientifique, mais ce n’est plus un record : en effet, au mois de juin dernier, le réacteur chinois EAST était parvenu à toucher les 120 millions de degrés durant 101 secondes !

Le réacteur expérimental KSTAR (Korea Superconducting Tokamak Advanced Research) continue ainsi de s’améliorer de tests en tests, et rend de plus en plus crédible la promesse d’une nouvelle source d’énergie à la fois inépuisable, à l’empreinte carbone quasi nulle et surtout capable d’encaisser la croissance rapide des besoins énergétiques de l’humanité, et ce pour les siècles à venir.

Les ingénieurs en charge du KSTAR espèrent désormais tenir les 100 millions de degrés durant 300 secondes, et ce à l’horizon 2026. La progression rapide des résultats a de quoi rendre plutôt optimiste : en 2018, le KSTAR atteignait 100 millions de degrés Celsius pendant 1,5 seconde « à peine » !