Déréférencement de Wish : le site d’e-commerce a déposé un recours auprès du tribunal administratif

Malgré le rapport impitoyable de la DGCCRF (répression des fraudes), Wish n’a pas tardé à contester par voie juridique son bannissement du web français et des boutiques mobiles applicatives (App Store et Google Play Store). Le Parisien nous apprend ainsi que Wish a déposé un recours devant le tribunal administratif de Paris le 27 novembre, soit quelques heures seulement après la décision de la La Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes.

Une audience devrait se tenir le 10 décembre prochain, et les représentants légaux de Wish espèrent bien pouvoir défendre leur point de vue, à savoir que la société fait tous les efforts nécessaires pour expurger de sa plateforme de vente les contrefaçons ainsi que les produits à risque. Il va falloir se montrer très convaincant : la DGCCRF estime dans son rapport que de 70 à 90% des produits présentés sur le site (selon les catégories de produits) sont des copies ou présentent des dangers pour le consommateur.