Twitter interdit désormais le partage de photos/vidéos privées sans autorisation

Twitter modifie aujourd’hui ses règles et annonce interdire la publication de photos et vidéos privées sans autorisation. Les utilisateurs qui apparaissent sur les contenus en question et qui n’ont pas donné leur consentement pourront demander à faire retirer le contenu.

Interdiction de partager des médias privés sans consentement

« Le partage de médias personnels, tels que des images ou des vidéos, peut potentiellement violer la vie privée d’une personne et entraîner des dommages émotionnels ou physiques », indique Twitter. « L’utilisation abusive de médias privés peut toucher tout le monde, mais peut avoir un effet disproportionné sur les femmes, les militants, les dissidents et les membres des communautés minoritaires », ajoute la plateforme.

Ainsi, tout utilisateur peut désormais signaler à Twitter qu’il apparaît sur telle photo ou telle vidéo postée par une personne. Le réseau social va alors analyser le contenu et le supprimer si la personne derrière le signalement déclare qu’elle n’a pas donné son autorisation.

En cas de signalement vérifié, la photo ou la vidéo sera supprimée. L’auteur du tweet d’origine sera prévenu. Son compte ne sera pas suspendu ou supprimé, sauf s’il ne respecte pas les règles à plusieurs reprises.

Il est bon de préciser que cette nouvelle politique, qui arrive 24 heures après l’arrivée du nouveau patron Parag Agrawal, ne s’applique pas aux médias mettant en scène des personnalités ou des personnes publiques lorsque les médias et le texte du tweet qui les accompagne sont partagés dans l’intérêt du public ou apportent une valeur ajoutée au discours public.