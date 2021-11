Une console portable Razer se dévoile dans un leak… mais elle ne sera peut-être jamais en vente

Le site VideoCardz vient de « leaker » une console portable signée Razer. « Une quoi ? » demandez-vous la bave aux lèvres… Et bien, la « Snapdragon G3X Handheld Developer Kit », ce qui signifie tout simplement que cette machine est une plateforme de développement sous processeur Qualcomm à priori destinée uniquement aux fabricants. Dit encore autrement, la Snapdragon G3X Handheld Developer Kit pourrait ne jamais être commercialisée, mais servirait de base à la conception d’une véritable console portable tournant avec le prochain processeur Snapdragon gravé en 4nm.

Qualcomm Snapdragon G3x powers Razer’s handheld gaming console, Snapdragon 8 Gen1 flagship SoC also leaked https://t.co/hnqUxely80 — VideoCardz.com (@VideoCardz) November 30, 2021

Ce processeur compatible 5G devrait afficher 20% de perfs en plus que le plus puissant des Snapdragon actuels (le 888), sans oublier un boost de puissance de 30% sur le GPU intégré et un gain d’efficience énergétique de 25%. La console G3X embarque aussi un port USB-C pour la connexion avec des accessoires, un DisplayPort, une batterie de 6000 mAh, un caméra frontale Full HD, une technologie de retour haptique et un écran OLED avec un taux de rafraichissement de dalle de 120Hz. Plus que correct donc.