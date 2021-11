Panasonic piraté : des données ont été volées

Panasonic révèle avoir été piraté, les hackers ont pu s’infiltrer sur son réseau le 11 novembre dernier. Ils ont été en mesure de collecter plusieurs données, mais le groupe japonais qui se spécialise dans l’électronique ne sait pas vraiment lesquelles. Du moins officiellement.

Des pirates ont visé Panasonic

« Panasonic Corporation a confirmé que son réseau a été illégalement consulté par un tiers le 11 novembre 2021 », indique le groupe. « À la suite d’une enquête interne, il a été déterminé que certaines données sur un serveur de fichiers avaient été consultées pendant l’intrusion », poursuit le groupe. Il a fait le nécessaire pour prévenir les autorités compétentes et assure avoir pris des mesures pour empêcher qu’un tel scénario se reproduise à l’avenir.

Dans la foulée, Panasonic annonce travailler avec une société tierce pour enquêter davantage et déterminer s’il y a des informations personnelles de clients dans les données. Le groupe conclut en présentant ses excuses.

Bien que le communiqué de presse ne contienne pas beaucoup de détails sur la chronologie de l’attaque, les médias japonais, notamment Mainichi et NHK, ont indiqué que les pirates ont eu accès aux serveurs de Panasonic entre juin et novembre. Ils auraient pu accéder aux informations personnelles des clients et des employés jusqu’à ce que Panasonic repère l’activité malveillante le 11 novembre. L’entreprise ne confirme pas pour l’instant.